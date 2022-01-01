Каталог «Мебель из сосны» предлагает к осмотру популярные, и в то же время недорогие коллекции сосновой мебели от ведущих мастеров Белоруссии и России. По-прежнему в лидерах по продажам доступная белорусская мебель, прежде всего, из массива сосны. Сейчас, в период экономии, на первое место выходит правильный выбор соотношения цены и качества.

Недорогая мебель из массива имеет ряд плюсов:

использование экологически чистых красок, импортных лаков, восков позволяет массиву дышать;

некоторые фабрики-производители предлагают под заказ купить недорогие модули из неокрашенной сосны, для того чтобы клиент мог сам покрасить в свой цвет;

Международные гигиенические сертификаты, выданные фабрикам экспертными организациями, обеспечивают безопасность использованных в производстве мебели лаков и восков на основе природных материалов;

легкость обработки хвойной древесины способствует изготовлению дачной мебели оперативно, качественно, профессионально и недорого;

Сосна - широко распространенный в производстве природный материал. Древесина сосны обладает целительными для здоровья человека свойствами, способствует созданию простых, доступных по стоимости предметов домашнего и дачного интерьера, используя безопасные восковые или лаковые составы. Изготовители мебели предлагают каталог различных по цене вариантов обстановки, отвечающих самым высоким пожеланиям.

Кто же из производителей мебели из сосны занимает ведущие позиции ?

В первую очередь, как и многие годы подряд, это белорусские мебельные фабрики. Практичная , недорогая и самобытная мебель - преимущественно из массива сосны - кухни, кровати, шкафы, столы, тумбы - основное направление этих предприятий.

Белорусская мебель из сосны, березы, дуба по-прежнему высоко ценится и востребована в России и не только - благодаря традиционно высокому качеству, использованию натуральных материалов. Ну и , естественно, цена такой продукции - до последнего времени - была относительно низкой - значит, приемлемой для большинства наших клиентов.